В Краснодаре отремонтируют улицу Циолковского

Проект реконструкции улицы Циолковского на отрезке от Гастелло до Репина разработали в 2021 году. Фото: krd.ru

В Краснодаре приведут в порядок улицу Циолковского. Ее реконструкция начнется в июне 2022 года. Проект включает в себя обустройство двухполосной проезжей части, ливневой канализации, уличного освещения, тротуара вдоль детского сада №113 и искусственной неровности в его районе.

– Эту улицу просто необходимо привести в порядок, потому что по ней родители водят и возят своих детей в детский сад № 113, - заявил Андрей Алексеенко во время рабочего объезда Прикубанского округа. - Сейчас здесь плохая гравийка. Жители жалуются, что ее регулярно подтапливает после дождя и таяния снега. Отремонтированная дорога станет дополнительным выездом на улицу Репина.

Отметим, что проект реконструкции улицы Циолковского на отрезке от Гастелло до Репина разработали в 2021 году. Его протяженность составляет 344 метра. Во время ремонта сохранят и благоустроят существующую зеленую зону, которая разделяет потоки автомобилей.

Завершить ремонт планируют до 31 декабря 2022 года.