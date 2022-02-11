Реконструкцию набережной в поселке Дагомыс завершат до начала курортного сезона

Проектом предусмотрена система наружного освещения, а также озеленение. Фото: администрации Сочи.

Начался первый этап реконструкции муниципального пляжа «Дагомыс» в Сочи. Планируется полная замена брусчатого покрытия, коммуникации будут убраны под землю. Проектом предусмотрена система наружного освещения, а также озеленение. Все общественное пространство, как заявляет администрация Сочи, включая точки общественного питания на набережной, будет выполнено в едином архитектурном стиле.

Глава города Алексей Копайгородский объехал общественные пространства Лазаревского района.

- Главы всех районов совместно с департаментом архитектуры должны приступить к подготовке пляжей к сезону, - поручил Алексей Копайгородский.

На улице Российской реализуется инвестиционный проект комплексного развития территории. В рамках проекта рабочие обустроят набережную реки Западный Дагомыс, выполнят капитальный ремонт существующей дороги, обустроят тротуары, проведут озеленение. Кроме того, планируется построить дополнительный автомобильный мост.

Отметим, появится и социальный объект — центр дополнительного образования детей, в котором предусматривается шесть кабинетов для занятий с детьми, актовый и спортивный залы. Строительство центра позволит разгрузить среднюю школу №76.

Напомним, реализация концепции реконструкции Приморской набережной рассчитана до 2025 года.