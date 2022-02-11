За последние четыре года количество отелей, работающих по системе «все включено» в крае, увеличилось в четыре раза. Фото: администрации края.

С 2022 года Краснодарский край впервые в России введет в отелях систему «все включено». Для управляющих отелями уже проводят онлайн-семинары по внедрению новшества.

Стандарты «все включено» и «ультра все включено» сделают приобретение путевок более понятным для туристов, а еще установят минимальные требования с учетом уровня звезд отеля. Вид отдыха «all in clusive» запрашивает более 60% отдыхающих и спрос растет ежедневно.

- Мы впервые в стране разработали эту концепцию — не просто концепцию, как некий набор правил, а сродни стандартам как по пляжным территориям, где четко расписано, что к какому сегменту относится, что она должна включать, — отметил заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель.

На данный момент в этом формате работают более 80 отелей, половина из которых имеют категорию «5 звезд». Александр Руппель также добавил, что в планах увеличение туристического потока с 17 до 24 миллионов человек к 2030 году. Власти Краснодарского края ведут работу над улучшением курортов.