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Общество11 февраля 2022 12:58

Полицейские Лабинска экстренно доставили в больницу мужчину с сердечным приступом

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает
Светлана ОВДЕЙ
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Родственники поблагодарили сотрудников за отзывчивость Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Родственники поблагодарили сотрудников за отзывчивость Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Полицейские Лабинска помогли спасти жизнь мужчине. Сотрудники экстренно доставили его в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На городском вокзале к полицейским обратилась женщина. Она просила помочь 63-летнему мужу – мужчине стало плохо в автомобиле.

Тогда лейтенант полиции Расул Казанлиев и сержант полиции Николай Шевченко перенесли мужчину в патрульный автомобиль и отвезли в районную больницу.

- Счет шел на секунды. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских мужчине своевременно оказана квалифицированная медпомощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Родственники спасенного мужчины поблагодарили сотрудников органов.