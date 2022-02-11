Полицейские Лабинска экстренно доставили в больницу мужчину с сердечным приступом

Родственники поблагодарили сотрудников за отзывчивость Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Полицейские Лабинска помогли спасти жизнь мужчине. Сотрудники экстренно доставили его в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На городском вокзале к полицейским обратилась женщина. Она просила помочь 63-летнему мужу – мужчине стало плохо в автомобиле.

Тогда лейтенант полиции Расул Казанлиев и сержант полиции Николай Шевченко перенесли мужчину в патрульный автомобиль и отвезли в районную больницу.

- Счет шел на секунды. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских мужчине своевременно оказана квалифицированная медпомощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Родственники спасенного мужчины поблагодарили сотрудников органов.