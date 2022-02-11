На 12% вырос товарооборот между Кубанью и Беларусью Фото: "Беларусь сегодня"

На 12% за пять лет вырос товарооборот между Кубанью и Беларусью. В прошлом году показатель превысил 330 миллионов долларов. Сотрудничество края и республики обсудили губернатор Вениамин Кондратьев, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов и министр сельского хозяйства Игорь Брыло.

- Край готов выводить двусторонние отношения на новый уровень, а также заинтересован в дальнейших поставках белорусской сельскохозяйственной техники, автобусов, продуктов питания, - отметил губернатор Кубани. - Республика известна и как поставщик качественной сельхозпродукции. Представители АПК региона проявляют интерес к успехам белорусских аграриев в использовании опыта в развитии сельского хозяйства.

Глава региона отметил, что в республике, как и на Кубани, особое внимание уделяют молочной отрасли.

- В крае это направление тоже развито на высоком уровне. Необходимо увеличивать поголовье высокопродуктивного племенного молодняка. Среди малых хозяйств Кубани растет спрос и на выращивание голубики. Мы заинтересованы в поставках посадочного материала из питомников республики, – сказал губернатор.

В свою очередь, Игорь Брыло отметил, что Беларусь могла бы сотрудничать с краем в молочной отрасли.

- Можно проработать вопрос поставки кукурузы, пшеницы, ячменя, тритикале из вашего региона. На Кубани есть ряд эксклюзивных товаров - краснодарский чай, продукты глубокой переработки зерна, вино, присутствуют торговые позиции, которые мы хотели бы видеть на прилавках наших магазинов, - обратил внимание министр сельского хозяйства Беларуси.