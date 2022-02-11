80% сотрудников «Сочитеплоэнерго» вакцинировались против COVID-19

Все муниципальные предприятия Сочи ведут системную работу по вакцинации сотрудников. Фото: krd.ru

На предприятии «Сочитеплоэнерго» привились против COVID-19 более 80% трудового коллектива. Примерно 60 сотрудников сегодня получили повторную дозу вакцины, благодаря мобильной бригаде медиков городской поликлиники №4. Вакцинация проходит в мобильном прививочном пункте на рабочем месте и без отрыва от производства.

– Все муниципальные предприятия Сочи ведут системную работу по вакцинации сотрудников, – рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления социальной политики администрации города Сочи Александр Митников. - Возможность организованно привиться трудовым коллективам предоставляется регулярно, в том числе и для того, чтобы пройти ревакцинацию.

На всех предприятиях продолжает действовать масочный режим как для сотрудников, так и для посетителей. При входе проводится бесконтактная термометрия.

Всего в Сочи сделали прививку от COVID-19 более 277 тысяч человек, а 20 тысяч прошли процедуру ревакцинации.