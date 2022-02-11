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Общество11 февраля 2022 13:30

На какой фильм пригласить девушку 14 февраля к себе домой

KION подготовил киноменю ко Дню святого Валентина
Василина КОПЫЛОВА
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В День всех влюбленных не все любят смотреть мелодрамы. Онлайн-кинотеатр KION постарался учесть максимум предпочтений. Подборка получилась весьма интересной.

«500 дней лета» (2009)

Он – архитектор по образованию, который временно придумывает тексты для открыток. А она… пока не готова к отношениям и ждет особенного признания. Как убедить девушку, которая не верит в любовь?..

«(Не)идеальные парочки» (2021)

Четыре супружеские пары, обвенчавшиеся в церкви, вдруг узнают, что их священник – проходимец! А новый дает им месяц на «проверку чувств». Выдержат ли?..

«История любви» (1970)

Шекспир еще не знал, что Ромео (Райан О’Нил) может фанатеть от хоккея, а Джульетта (Эли Макгроу) предпочитать свиданиям уроки музыки. Но в итоге юных влюбленных всегда поджидают испытания…

«Холодный расчет» (2021)

Новая интрига от продюсера Мартина Скорсезе. Карты, деньги и любовь. Ради чего стоит идти на риск и какая карта сыграет?..

«Человеческий голос» (2020)

Один из последних шедевров Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон. История одной личной трагедии, которая постепенно разыгрывается перед зрителем, открывая все новые повороты сюжета…

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» (2017)

Немного панка для любителей этой эстетики, Лондона 70-х и НЛО. В общем, неземная любовь.

«Черный, черный человек» (2019)

Для тех, кто любит хорошее кино с интригой. Раскрывать не будем.

«Спенсер» (2021)

За роль принцессы Дианы в этом фильме Кристен Стюарт получила номинацию на премию «Оскар». Самая популярная и непредсказуемая сказка о Золушке наших дней.