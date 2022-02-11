Новый ЗАГС открыли в Анапе

Новый ЗАГС выполнен в современном стиле с морскими элементами Фото: пресс-служба администрации Анапы

Новый Дворец бракосочетания открыли в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Анна Минькова, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, мэр Василий Швец, руководитель управления ЗАГС Краснодарского края Людмила Чумак.

Внутренняя отделка выполнена в современном стиле с облицовкой из натурального камня, панорамными окнами и подсветкой фасада. Интерьер сочетает цвет песка, имитацию морской пены в укладке пола, морские картины и скульптуры.

Само здание разделено на два отдела – торжественный для регистрации браков и деловой для документации. Зарегистрировать отношения можно в двух зонах: парадной площадью 170 квадратных метров и более компактной – 50 квадратных метров.

На территории около здания планируют оборудовать открытую зону для регистраций, фотозону, фонтан, установить скульптуры. Подчеркивается, что новый ЗАГС курорта поможет развить свадебный туризм в Анапе, привлекая пары для регистрации из других городов.