В Адыгее начали добровольно вакцинировать подростков от COVID-19

Противопоказания к вакцинации подростков от коронавирусной инфекции в целом такие же, как и для взрослых. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Адыгее началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавируса. Защиту от опасной инфекции получают дети от 12 до 17 лет. Как и в случае со взрослыми, ребятам ставят две прививки. Для этого используют двухкомпонентный препарато «Спутник М». В республику ранее поступило 480 доз.

- Как и во взрослой вакцине, в ней нет живой и способной к размножению части вируса, – отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Республики Адыгеи.

В Майкопе прививку возможно сделать по записи в отделении городской детской поликлиники № 2. Как уточняется, вакцину вводят только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя.

- Записаться на прививку можно на портале «Госуслуги, по телефону горячей линии 122 и через участкового педиатра, - добавляют в министерстве здравоохранения региона.

Напомним, детская вакцина по составу является полным аналогом «Спутника V» с дозировкой, уменьшенной в 5 раз.