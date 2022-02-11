На Кубани мужчине грозит 10 лет колонии за выращивание в доме конопли

Полицейские обнаружили кусты в доме подозреваемого Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Житель Апшеронского района Кубани стал фигурантом уголовного дела за выращивание конопли. Полицейские обнаружили кусты растения в доме подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что 55-летний мужчина выращивал коноплю для приготовления марихуаны. В доме обнаружили и изъяли 56 кустов, а в емкостях найдено около 2,5 килограмма наркотика. Его он готовил для личного употребления.

- В отношении задержанного подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 и ч.1 ст. 231 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.