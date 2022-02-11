В одном из аулов Адыгеи к апрелю откроют новую мечеть

В ауле Кошехабль Адыгеи завершают строительство новой мечети. Фото: sovetskaya-adygeya.ru

В одном из аулов Адыгеи откроют новую мечеть. Она распахнет свои двери в апреле 2022 года.

- Открытие новой мечети ожидается накануне Священного месяца Рамадан, – сообщили в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края. - Кроме ежедневной пятикратной молитвы, пятничного намаза и вечерних таравих-намазов, в новой мечети планируется проведение занятий по основам ислама и чтению Корана, уроков и лекций для прихожан.

Как сообщается, мечеть будет воздвигнута в центре аула Кошехабль на средства мецената, при поддержке Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Работы почти завершены. Новое здание высотой до 30 метров вместит около тысячи человек.

- После захода солнца 1 апреля верующие аула смогут посетить мечеть, - добавляют в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края.