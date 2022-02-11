Дурман-траву нашли у мужчины в доме и в гараже. Фото: пресс-служба МВД России по Тахтамукайскому району.

В Адыгее изъяли крупную партию запрещенных веществ. Обнаружили ее у 57-летнего жителя Тахтамукайского района региона. В общей сложности он хранил у себя 600 граммов конопли. Об этом сообщили в полиции республики.

Как стало известно, правоохранители получили наводку о мужчине, у которого дома могут быть наркотики. Поступившее сообщение решили проверить. Правоохранители провели осмотр по месту жительства подозреваемого - информация подтвердилась.

- Несколько свертков и емкостей с высушенной растительной массой нашли в одной из комнат дома, а также в гараже, - отметили «КП» - Кубань» в пресс-службе МВД по региону.

Мужчине теперь грозит тюремное заключение - за решеткой он может оказаться на срок до 10 лет.

- Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.