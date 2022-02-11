Капремонт инфекционного отделения детской больницы проведут в Анапе Фото: пресс-служба администрации Анапы

Капитальный ремонт проведут в инфекционном отделении детской больницы Анапы. Косметические работы проходили в здании в 2008 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Особо остро ситуация складывается во время курортного сезона – каждый день в среднем поступают до 140-160 детей. В том числе госпитализируют ребят из Новороссийска и Крымска – в городах отделения перепрофилированы в ковидные госпитали.

Ремонт проведут поэтапно, деньги на реконструкцию будут выделены из краевого бюджета - 240 миллионов рублей. Планируется поменять коммуникации, протекающую кровлю, обновить помещения.

В отделении в том числе планируют добавить больничные койки. Как отметил главврач учреждения Вячеслав Ушаков, есть возможность увеличить количество с 60 до 80.

Основные работы пройдут в 2023 году, завершить капремонт планируют к лету 2024-го.