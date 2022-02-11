Пять соцобъектов завершат в Новороссийске в 2022 году

Пять социальных объектов возводят в Новороссийске Фото: пресс-служба краевой администрации

Пять социальных объектов планируют достроить в Новороссийске в 2022 году. Ход работ проинспектировал вице-губернатор края Евгений Наумов.

В частности, в городе-герое возводят три школы – учреждение на 1100 мест в 15-м микрорайоне, готовое почти на 70%; блок начальных классов на 400 мест в селе Цемдолина и школу на 1550 мест в 16-м микрорайоне. В зданиях проводят внутреннюю отделку, монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию.

Кроме того, строительство спорткомплекса начали в селе Гайдук – на участке разрабатывают котлован. А в хуторе Семигорском в этом году возведут офис врача общей практики.

- Строительство социальных объектов находится на особом контроле губернатора. Но самое главное – их ждут жители. Очень важно не допустить отставаний от графиков, в срок выполнить все обязательства, – отметил вице-губернатор Евгений Наумов.