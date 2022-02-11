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Здоровье11 февраля 2022 15:23

Школы Адыгеи возвращаются к очному формату обучения

С 7 по 12 февраля школьники учились дистанционно
Евгения ХАЛИКОВА
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К занятиям в классах ученики смогут вернуться уже в понедельник, 14 февраля

К занятиям в классах ученики смогут вернуться уже в понедельник, 14 февраля

Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах республики Адыгея отменяют онлайн-обучение и возвращают школьников на очную форму обучения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации республики.

- Принято решение возобновить очный формат обучения в региональных школах. Это касается и организаций дополнительного образования, - рассказали в Министерстве образования и науки Республики Адыгея.

К занятиям в офлайн-режиме ребята вернутся уже с 14 февраля. На дистант республиканские общеобразовательные учреждения были переведены с 7 по 12 февраля по распоряжению главы республики Мурата Кумпилова. Решение было принято во время заседания оперативного штаба из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике.