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Спорт11 февраля 2022 15:59

Кубанцы в составе российской мужской сборной по керлингу разгромили на Олимпиаде датскую сборную

В составе сборной России по этому виду спорта три представителя Краснодарского края
Евгения ХАЛИКОВА
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Мужская сборная России по керлингу разгромила Данию на Олимпиаде в Пекине. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мужская сборная России по керлингу разгромила Данию на Олимпиаде в Пекине. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Пекине завершился матч между мужскими сборными по керлингу России и Дании. Проиграв четвертый тур со счетом 10:0 датчане после шестого энда отказались от продолжения матча.

Как сообщает администрация Краснодарского края, в состав российской сборной по этому виду спорта входят три представителя Кубани – Дмитрий Миронов, Сергей Глухов и Антон Калалб.

Сейчас россияне занимают четвертое место в турнирной таблице, на их счету два поражения и две победы.