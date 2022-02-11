Кубанцы в составе российской мужской сборной по керлингу разгромили на Олимпиаде датскую сборную

Мужская сборная России по керлингу разгромила Данию на Олимпиаде в Пекине. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Пекине завершился матч между мужскими сборными по керлингу России и Дании. Проиграв четвертый тур со счетом 10:0 датчане после шестого энда отказались от продолжения матча.

Как сообщает администрация Краснодарского края, в состав российской сборной по этому виду спорта входят три представителя Кубани – Дмитрий Миронов, Сергей Глухов и Антон Калалб.

Сейчас россияне занимают четвертое место в турнирной таблице, на их счету два поражения и две победы.