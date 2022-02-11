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Экономика11 февраля 2022 16:29

Кубань среди лидеров по обучению компаний экспортному росту

Обучение экспортной политике в регионе проходит бесплатно
Евгения ХАЛИКОВА
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Краснодарский край в тройке регионов-лидеров по обучению предприятий экспортному росту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край в тройке регионов-лидеров по обучению предприятий экспортному росту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 35 региональных компаний приняли участие в образовательной программе, которая проходит в рамках проекта «Производительность труда». Участников бесплатно обучают экспортной политике в формате бизнес-тренингов. По вовлеченности предприятий в программу и по количеству сотрудников, прошедших обучение в проекте «Акселератор экспортного роста», регион занимает второе место в стране.

– «Акселератор экспортного роста» – это новая и эффективная программа, нацеленная на получение финансового результата. После обучения многие компании региона вышли на экспорт своей продукции, – рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Программа «Акселератор экспортного роста» помогает производителям освоить новые рынки сбыта и наладить международные контакты.