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Общество11 февраля 2022 16:56

В Анапе после капитального ремонта откроется детская поликлиника

Прием пациентов начнется в марте 2022 года
Евгения ХАЛИКОВА
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В Анапе капитально отремонтировали филиал детской поликлиники. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе капитально отремонтировали филиал детской поликлиники. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе после капитального ремонта откроется филиал детской поликлиники. Ожидается, что пациентов здесь начнут принимать уже в марте 2022 года. В медицинском учреждении работают кабинеты врачей-педиатров, прививочная, процедурная, кабинет функциональной диагностики, бокс для приема больных детей и кабинет здоровья.

– Глава региона поставил задачу укреплять первичное звено. Это, в первую очередь, касается детских поликлиник. Анапа активно развивается, растет, и в городе необходима современная детская поликлиника и специалисты, которые смогут оказывать медицинскую квалифицированную помощь, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Анна Минькова посетила отремонтированную поликлинику, а также побывала в «Детской художественной школе», где обучаются более 400 детей. Помимо классических занятий по живописи и декоративно-прикладному искусству, в школе преподают компьютерную и станковую графики. Школа искусств также была отремонтирована и расширена. С 1 сентября 2022 года за счет средств бюджета на обучение примут еще 100 детей.