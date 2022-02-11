Евгений Первышов покинул пост секретаря «Единой России» в Краснодаре

Ушел в отставку секретарь «Единой России» в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Бывший глава Краснодара Евгений Первышов, а ныне депутат Госдумы сообщил о своем решении покинуть пост секретаря «Единой России» в Краснодаре. Политик опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, в котором поздравил нового главу местного отделения Андрея Дорошева.

- Принял участие в отчётно-выборной конференции краснодарского местного отделения "Единой России". Сегодня новым главой местного отделения партии был избран Андрей Дорошев, - написал Евгений Первышов.

Второй вице-мэр Андрей Дорошев состоит в рядах партии с 2008 года. В городской администрации он курирует вопросы казачества, военнослужащих, транспорта и дорожного хозяйства.