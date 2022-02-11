Председатель городской Думы Краснодара поздравила ветерана-освободителя с 79-летием подвига

Ветерана-освободителя Краснодара Николая Литвина поздравили с 79-летием подвига. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко побывала в гостях у ветерана-освободителя и почетного жителя города Николая Литвина. Литвин был призван на фронт в 1942 году, участвовал в боях за освобождение Кубани, а также в битве на Курской дуге и в других ключевых сражениях Великой Отечественной войны

— Мы Вам благодарны за Ваш подвиг. Вы принимали непосредственное участие в освобождении Краснодара. Прошли всю войну. Хочу также передать поздравления и слова благодарности главы города Андрея Алексеенко, - поздравила ветерана Вера Галушко.

Сейчас Николаю Тимофеевичу 98 лет. Уже после выхода на пенсию он активно участвовал в работе Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. У ветерана большая семья - 2 дочери, 4 внука и 7 правнуков.