В Октябрьском районном суде Краснодара будут слушать дело чиновника минобра, обвиняемого в хищении 200 млн рублей

Дело о хищении более 200 млн рублей, выделенных на нацпроект «Образование», направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Краснодарского края подписала обвинительное заключение в отношении начальника отдела государственного заказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и двух предпринимателей, которых обвиняют в хищении 200 млн рублей, которые были направлены на реализацию нацпроекта "Образование".

- По версии следствия, в 2019 году бизнесмены вступили в сговор с сотрудником министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Заручившись поддержкой чиновника, предприниматели выиграли ряд аукционов на поставку оборудования, предназначенного для оснащения профильных кабинетов региональных школ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В течение года поставщики оснастили школы техникой, которая не соответствовала требованиям технического задания и не подходила для поставленных перед школьниками целей. Ущерб от деятельности преступной компании составил внушительную сумму. Судить обвиняемых будут по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").