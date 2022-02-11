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Общество11 февраля 2022 18:48

У курортов Туапсинского района появился свой знак

Эмблему курорта будут использовать на сувенирной продукции, навигационных указателях и информационных щитах
Евгения ХАЛИКОВА
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В Туапсинском районе представили новый курортный бренд. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе представили новый курортный бренд. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе появился новый бренд – курорт обзавелся эмблемой. Знак «Курорты Туапсинского района» презентовали 11 февраля. Это ромб, разделенный на четыре части с изображением главных достопримечательной района – скалы Киселева, дельфинов, солнца и гор.

- За основу была взята старая эмблема курорта, но ее несколько видоизменили и модернизировали. Усилили цветовую гамму, сделали акцент на светлых тонах. В основу новой концепции легла задача отразить колорит района и показать его курортно-туристический потенциал, - рассказал начальник управления по развитию курортов администрации района Сергей Доморат.

Эмблема будет украшать сувенирную продукцию, также ее разместят на информационных щитах и указателях.