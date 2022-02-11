Педагогу-педофилу из Горячего Ключа продлили арест до августа

Педагогу-педофилу из Горячего Ключа на полгода продлили срок под стражей

В Гореключевском городском суде отклонили ходатайство адвоката педагога-извращенца из местной музыкальной школы, которого обвиняют в развращении учениц. Защитник учителя музыки просил суд отпустить под домашний арест его клиента, который сейчас находится в ИВС.

- Судья счел обоснованными доводы гособвинителя, что, выйдя из-под стражи, музыкант может оказать давление на своих жертв. В итоге срок заключения под стражей продлен еще на полгода, до 2 августа 2022 года, - сообщил «КП» - Кубань» источник в суде.

Этот громкий скандал шокировал тихий Горячий Ключ. Сразу несколько девочек обвинили своего преподавателя по флейте в неподобающем поведении: мужчина под видом индивидуальных занятий закрывался с ученицами в кабинете и совершал действия сексуального характера.