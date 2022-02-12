Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 февраля 2022 5:00

Что произошло за ночь 12 февраля в Краснодарском крае: В Краснодаре задержаны мужчины, зазывавшие ребенка в свой автомобиль

Что произошло за ночь 12 февраля в Краснодарском крае
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Краснодаре найдены и задержаны мужчины, которые приставали к мальчику в краснодарском поселке Индустриальный. Фото: пресс-служба УМВД по г.Краснодару

В Краснодаре найдены и задержаны мужчины, которые приставали к мальчику в краснодарском поселке Индустриальный. Фото: пресс-служба УМВД по г.Краснодару

Что произошло за ночь 12 февраля 2022 года. В Краснодаре найдены и задержаны мужчины, которые приставали к мальчику в краснодарском поселке Индустриальный. Молодые люди заприметили ребенка в продуктовом магазине, предлагали купить ему чипсы и лимонад и зазывали в свой автомобиль.

Педагогу-педофилу из Горячего Ключа продлили арест до августа. 35-летний учитель музыки на протяжении долгого времени развращал учениц музыкальной школы.

Евгений Первышов покинул пост секретаря «Единой России» в Краснодаре. О своем решении политик сообщил в соцсетях.

На Кубани мужчине грозит 10 лет колонии за выращивание в доме конопли. У фигуранта также обнаружили около 2,5 кг марихуаны.