Что произошло за ночь 12 февраля в Краснодарском крае: В Краснодаре задержаны мужчины, зазывавшие ребенка в свой автомобиль

В Краснодаре найдены и задержаны мужчины, которые приставали к мальчику в краснодарском поселке Индустриальный. Фото: пресс-служба УМВД по г.Краснодару

Что произошло за ночь 12 февраля 2022 года. В Краснодаре найдены и задержаны мужчины, которые приставали к мальчику в краснодарском поселке Индустриальный. Молодые люди заприметили ребенка в продуктовом магазине, предлагали купить ему чипсы и лимонад и зазывали в свой автомобиль.

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