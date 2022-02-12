Отстранен от должности главный врач Темрюкской районной больницы

Андрей Шаталин. Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района

Главный врач центральной больницы Темрюкского района Андрей Шаталин отстранен от должности. Информацию об увольнении медика опубликовал «Темрюк.Инфо», в распоряжении журналистов оказался приказ, подписанный министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым.

- В соответствии со статьей Трудового кодекса на основании постановления мирового судьи и решения Темрюкского районного суда, приказываю уволить Шаталина А.В. в связи с дисквалификацией, исключающей возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, - говорится в документе.

Андрей Владимирович возглавлял районную больницу с 2018 года. Решение суда, ставшее основанием для увольнения, может быть обжаловано по закону.