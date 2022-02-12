Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 21:43

Отстранен от должности главный врач Темрюкской районной больницы

Приказ об увольнении Андрея Шаталина подписан министром здравоохранения Краснодарского края
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Андрей Шаталин. Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района

Андрей Шаталин. Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района

Главный врач центральной больницы Темрюкского района Андрей Шаталин отстранен от должности. Информацию об увольнении медика опубликовал «Темрюк.Инфо», в распоряжении журналистов оказался приказ, подписанный министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым.

- В соответствии со статьей Трудового кодекса на основании постановления мирового судьи и решения Темрюкского районного суда, приказываю уволить Шаталина А.В. в связи с дисквалификацией, исключающей возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, - говорится в документе.

Андрей Владимирович возглавлял районную больницу с 2018 года. Решение суда, ставшее основанием для увольнения, может быть обжаловано по закону.