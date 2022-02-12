Погода в Краснодаре 12 февраля 2022: потеплеет до +11 градусов

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 12 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам синоптиков, в Краснодаре на выходных будет тепло, покажется солнце. Днем в субботу, 12 февраля 2022 года, столбики термометров покажут +9…+11 градусов выше нуля. Зонт сегодня не потребуется, дождь прекратится.

- Ветер ожидается юго-западный и западный 6-11 м/с, порывы достигнут 15-18 м/с, - рассказали «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Утром возможет туман.

Весь день в Краснодаре прогнозируется переменная облачность. Такая же картина будет наблюдаться в воскресенье, 13 февраля 2022, но днем похолодает на несколько градусов.