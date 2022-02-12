Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодара с 79-летием освобождения города от оккупации

Краснодар празднует 79-летие освобождения от немецких оккупантов. Фото: Сергей Надеждин

В Краснодаре 12 февраля празднуют 79-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей кубанской столицы с этой датой и поблагодарил ветеранов, а также тех, кто пережил оккупацию и восстанавливал Краснодар после войны.

- Жители Краснодара не пали духом, подали пример невероятного мужества и стойкости для будущих поколений. Сегодня мы гордимся подвигом защитников Краснодара, благодарим наших ветеранов, воинов и тружеников, которые противостояли оккупантам, восстанавливали город в мирное время. Склоняем головы перед живыми и теми, кого с нами нет, – отметил губернатор в социальных сетях.

Оккупация Краснодара длилась 186 дней. За это время было разрушено более 800 домов, сожжено 2 больницы, 18 школ, 4 вуза, Дворец пионеров, электростанция и вокзал. Взорваны мосты через реку Кубань. Замучены 13 тысяч жителей. Город был признан одним из самых пострадавших в стране в период Великой Отечественной войны.