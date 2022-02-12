Более 10 ярмарок выходного дня работает в Краснодаре

В городе открыты ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 12 февраля работает 11 ярмарок выходного дня. В местах торговли можно приобрести продукцию местных производителей из 16 районов Кубани и Адыгеи. Это рыба, мед, овощи и другие продукты, выращенные местными аграриями.

- На всех торговых площадках организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением санитарной экспертизы, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки выходного дня расположены на улицах Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской), Уральской, № 170/7, Евдокии Бершанской (возле строения № 216/1), Восточно-Кругликовской (вблизи дома № 26), Героя Яцкова (вблизи дома № 11), Дзержинского (вблизи дома № 213), Каляева (возле строения № 198), Бургасской (вблизи дома № 31/1), Одесской (вблизи дома № 48), Захарова (вблизи дома № 23), а также по проспекту Чекистов (вблизи дома № 9).