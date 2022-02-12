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Происшествия12 февраля 2022 6:57

В Сочи тринадцать человек тушили загоревшиеся хозпостройки

Площадь пожара составила 40 кв. м, но из-за плотной застройки был риск распространения огня
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи сгорели хозпостройки

В Сочи сгорели хозпостройки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи на улице Цюрупы возник поджар на частной территории. Прибывшие на место пожарные доложили в центр управления о том, что огнем охвачены сараи на подворье. Площадь возгорания составила 40 кв. м., но существовал риск распространения пожара. Совсем рядом жилые дома, которые необходимо было уберечь от беды.

- Пожар возник ночью, в начале четвертого поступило сообщение диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, уже через двадцать минут там разворачивали технику для тушения, в 3:45 возгорание было полностью ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении пожара принимали участие 13 человек и три единицы техники. Пострадавших от огня нет.