В Сочи появится 16 тысяч новых рабочих мест благодаря инвестиционным проектам

Более 16 тысяч новых рабочих мест появятся в Сочи после реализации инвестиционных проектов. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на стадии согласования находится 31 инвестиционный проект. Почти все объекты относятся к потребсфере. Это новые гостиницы, санатории, торговые и развлекательные центры, а также спортивные объекты. Подписание соглашения по шести крупным инвестпроектам пройдет в рамках Российского инвестиционного форума в марте 2022 года.

– Необходимо обеспечить качественное сопровождение всех инвестиционных проектов. Их реализация в дальнейшем позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет города, необходимые для развития инфраструктуры, а также создать новые рабочие места с достойной заработной платой, – рассказал глава курорта Алексей Копайгородский.

Общий объем инвестиционных вложений в экономику курорта составит более 214 млрд рублей. После их реализации в городе появится 16 тысяч новых рабочих мест.