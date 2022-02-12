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Экономика12 февраля 2022 7:38

В Сочи появится 16 тысяч новых рабочих мест благодаря инвестиционным проектам

Объем инвестиционных вложений в экономику города составит более 214 млрд рублей
Евгения ХАЛИКОВА
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Более 16 тысяч новых рабочих мест появятся в Сочи после реализации инвестиционных проектов. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Более 16 тысяч новых рабочих мест появятся в Сочи после реализации инвестиционных проектов. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на стадии согласования находится 31 инвестиционный проект. Почти все объекты относятся к потребсфере. Это новые гостиницы, санатории, торговые и развлекательные центры, а также спортивные объекты. Подписание соглашения по шести крупным инвестпроектам пройдет в рамках Российского инвестиционного форума в марте 2022 года.

– Необходимо обеспечить качественное сопровождение всех инвестиционных проектов. Их реализация в дальнейшем позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет города, необходимые для развития инфраструктуры, а также создать новые рабочие места с достойной заработной платой, – рассказал глава курорта Алексей Копайгородский.

Общий объем инвестиционных вложений в экономику курорта составит более 214 млрд рублей. После их реализации в городе появится 16 тысяч новых рабочих мест.