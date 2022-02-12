В Краснодарском крае выявлено 3367 новых случаев коронавируса

За сутки на Кубани коронавирусом заболели 3 367 человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани выявлено 3367 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в региональном центре. В Краснодаре положительный тест на covid-19 получили 1636 человек. На втором месте Сочи с 481 инфицированным. Третью строчку занимает Новороссийск. В городе-герое зафиксировано 239 новых случаев коронавируса.

За поседение 24 часа 165 человек заболели в Тимашевском районе, в Геленджике – 154, в Белореченском районе – 126, в Абинском – 119.

В Туапсинском районе подтверждено 56 случаев инфекции, в Северском – 43, в Динском – 42, в Успенском – 37, в Темрюкском – 36.

В Красноармейском и Кореновском районах выявлено по 33 новых случая, в Кавказском - 26, в Тбилисском - 24, в Славянском - 22, в Выселковском -14 .

Положительный результат пришел 13 пациентам в Армавире, 11 – в Отрадненском районе, 10 – в Курганинском, 9 – в Лабинском.

В Брюховецком и Калининском районах коронавирусом заболели по 5 человек, в Усть-Лабинском и Каневском по 4, в Апшеронском и Гулькевичском районах - по 3.

В Горячем Ключе, Анапе, Новокубанском и Тихорецком районах зафиксировано по 2 случая инфекции, в Щербиновском, Староминском, Белоглинском, Ейском, Крымском и Приморско-Ахтарском - по одному.

- В стационарах лечатся 5 532 человека, в том числе с COVID-19 – 3125 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ 103 человека, на ЭКМО – 6, - рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

За сутки в регионе скончались 11 человек. Всего с начала пандемии умерли 10 189 пациентов.