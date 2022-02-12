В Краснодаре прошли торжественные мероприятия в память героев-освободителей города от немецких войск

В Краснодаре почтили память героев-освободителей города от немецких оккупантов

В Краснодаре вспоминают события страшных военных лет. 79 лет назад был освобожден от немецких оккупантов Краснодар. Траурный марш звучал утром 12 февраля в Чистяковской роще у мемориала «Жертвам фашизма».

В памятной церемонии приняли участие первые лица города и края: председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Евгений Наумов, мэр города Андрей Алексеенко и председатель городской Думы Вера Галушко. К мемориалу возложили венки. Прозвучали гимны России, Краснодарского края и Краснодара.

Как сообщили в администрации, сейчас в краевом центре проживают четыре воина-освободителя города: Ольга Трофимовна Рыбкина, Мария Кирилловна Гостева, Николай Александрович Кономополо и Николай Тимофеевич Литвин. Все ветераны удостоены звания Почетных граждан Краснодара.