Кубанские агропредприятия примут участие в международной продовольственной выставке в Дубае

На выставку поедут пять предприятий из Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье, 13 февраля, стартует форум пищевой промышленности Gulfood-2022. В международной выставке примут участие более 60 российских компаний, пять из них - из Краснодарского края. Это «Базис плюс», «БС Интерагро», «Лебеди», «ТК Агроиндустрия» и «Сиэко Фудс».

– Предпринимателям региона доступны различные меры поддержки, направленные на развитие экспорта. Их предоставляет Российский экспортный центра и краевой Центр поддержки экспорта, – отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП края Василий Воробьев.

Центр уже в пятый раз участвует в выставке c экспозицией компаний агросектора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что форум Gulfood проходит ежегодно. Это крупнейшая экспозиция, посвященная пищевой промышленности. В 2022-м она соберет более 4000 компаний из 120 стран.