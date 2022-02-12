Более 2 000 человек остались без света в Краснодаре

Очередная авария оставила без света более 2 000 человек. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Без света в Краснодаре остались жители улиц Ставропольской, Стасова и Селезнева в Карасунском округе. Электричества нет в 16 многоквартирных домах, где проживет более 2 000 человек. Социальные объекты под отключение не попали.

- В результате повреждения на трансформаторной подстанции ПС «ХБК-305» отключено 13 трансформаторных подстанций, - сообщает ЕДДС Краснодара.

Свет обещают вернуть через 4-5 часов. Аварию устраняет бригада «НЭСК-Электросети» из 4 человек.