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Общество12 февраля 2022 10:53

Более 2 000 человек остались без света в Краснодаре

Отключено 13 трансформаторный подстанций
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Очередная авария оставила без света более 2 000 человек.

Очередная авария оставила без света более 2 000 человек.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Без света в Краснодаре остались жители улиц Ставропольской, Стасова и Селезнева в Карасунском округе. Электричества нет в 16 многоквартирных домах, где проживет более 2 000 человек. Социальные объекты под отключение не попали.

- В результате повреждения на трансформаторной подстанции ПС «ХБК-305» отключено 13 трансформаторных подстанций, - сообщает ЕДДС Краснодара.

Свет обещают вернуть через 4-5 часов. Аварию устраняет бригада «НЭСК-Электросети» из 4 человек.