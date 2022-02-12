В Апшеронске у наркозависимых аннулировали права на управление транспортными средствами

В Апшеронском районе у стоящих на учете в наркодиспансере отобрали водительские права Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Апшеронского района сверила данные лиц, взятых на диспансерный учет с различными диагнозами, с базами районного ГИБДД ОМВД и выяснила, что пациенты местного наркодиспансера вопреки закону имеют водительские удостоверения.

- В декабре 2021 года были выявлены 2 жителя Апшеронского района, которые после получения водительского удостоверения были поставлены на учет в наркологическом диспансере, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы были направлены в Апшеронский районный суд. Решением суда исковые заявления о прекращении права на управление транспортными средствами были удовлетворены.