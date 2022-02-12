В Сочи проходит гонка «Лыжня Кубани»

Сочи принимает массовую гонку «Лыжня Кубани». Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочи присоединился к открытым Всероссийским массовым соревнованиям «Лыжня России». В Красной поляне проходит гонка «Лыжня Кубани». Участники могут выбрать две дистанции: пять километров - для молодых людей до 2003 года рождения, а для участников постарше – 10-километровый марафон.

- На гонки приезжают целыми семьями, а некоторые "гонщики" вообще впервые встают на лыжи. Уверен, все участники этого спортивного праздника получат массу положительных впечатлений, - рассказал заместитель главы города Сочи Максим Цыганеш.

Чтобы получить регистрационный номер участника нужно было заранее заполнить специальную анкету, а также взять у врачей допуск. В 2022 году 430 человек приняли участие в региональном этапе традиционных российских гонок. Гонки «Лыжня России» проводятся с 1982 года и на протяжении 40 лет привлекают все больше внимания людей, предпочитающих активный образ жизни.