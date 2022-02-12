В Краснодаре таинственно пропал 17-летний юноша

Разыскивается Роман Богачков. Фото: "Лиза Алерт"

В Краснодаре при загадочных обстоятельствах исчез 17-летний Роман Богачков. Юноша ушел из дома 20 декабря 2021 года и не вернулся.

Родственники рассказали, что парень был одет в темно-зеленую куртку, накинутую на светло-серую толстовку с капюшоном. Также на нем были темно-зеленые брюки и черные сапоги.

Особой приметой молодого человека можно назвать его рост – 180 см, телосложение худощавое, глаза серого цвета, а волосы темно-русые.

Поисками Богачкова Романа вместе с полицией занимается отряд «Лиза Алерт». Информационные организаторы отряда просят тех, кто владеет информацией о местонахождении парня, откликнуться и сообщить на бесплатную горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8 800 700 5452 или инфоргу поиска Наталии 89282072781.