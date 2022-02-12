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Общество12 февраля 2022 13:25

В горах Краснодарского края будет лавиноопасно

Штормовое предупреждение продлится до 15 февраля
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Лавиноопасно будет везде, кроме Сочи. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Лавиноопасно будет везде, кроме Сочи. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

В горах Краснодарского края выше 2000 м будет лавиноопасно. Опасные явления прогнозируются с 12 по 15 февраля.

- По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», лавины могут сходить с 18 часов субботы везде, кроме Сочи, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели призывают быть внимательными, соблюдать правила поведения на склонах, не выходить в горы в непогоду. В случае возникновения ЧС звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.