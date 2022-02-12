Школа искусств для пенсионеров заработает в Новороссийске

В Новороссийске пенсионеров будут бесплатно обучать фотоискусству
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новороссийске откроется школа искусств для людей пенсионного возраста. Этот проект выиграл муниципальный грант. Авторы ставят на социализацию жителей города серебряного возраста.
- Пожилые люди смогут посещать мастер-классы по рукоделию, изобразительному искусству, фото и видео мастерству, - рассказали в новороссийской городской общественной организации "Клуб пенсионеров"
Занятия будут проходить бесплатно, а в преподаватели пригласили педагогов-общественников из числа членов клуба пенсионеров.