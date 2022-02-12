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Общество12 февраля 2022 14:00

Школа искусств для пенсионеров заработает в Новороссийске

Проект откроется на средства муниципального гранта
Евгения ХАЛИКОВА
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В Новороссийске пенсионеров будут бесплатно обучать фотоискусству

В Новороссийске пенсионеров будут бесплатно обучать фотоискусству

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске откроется школа искусств для людей пенсионного возраста. Этот проект выиграл муниципальный грант. Авторы ставят на социализацию жителей города серебряного возраста.

- Пожилые люди смогут посещать мастер-классы по рукоделию, изобразительному искусству, фото и видео мастерству, - рассказали в новороссийской городской общественной организации "Клуб пенсионеров"

Занятия будут проходить бесплатно, а в преподаватели пригласили педагогов-общественников из числа членов клуба пенсионеров.