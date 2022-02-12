В Краснодаре завершился краевой турнир по рукопашному бою

В Краснодаре прошел краевой турнир по рукопашному бою. Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края

В Краснодаре состоялся турнир по рукопашному бою памяти Героя России майора ФСБ В. М. Евскина. Соревнования проходят уже в 11-й раз, и в этом году в них приняли участие 720 спортсменов из 18 районов региона. Самому юному борцу было всего шесть лет.

- Это не просто вид спорта - это самодисциплина, умение достигать своей цели. И, конечно, для маленьких ребят, которые сейчас здесь выступают, это тоже спорт, это проверка себя. Именно в стрессе мы становимся сильнее, - рассказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

По итогам турнира первое место завоевала команда из Динского района, на вторую ступень поднялись краснодарцы, а бронза досталась борцам из Сочи.