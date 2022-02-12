Автопарки больниц и поликлиник Краснодарского края пополнились новыми автомобилями

Медицинские учреждения Кубани получили порядка 30 новых автомобилей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские больницы и поликлиники получили в свои автопарки новые автомобили. Всего 30 машин было передано для нужд медперсонала. Как уточнили в администрации Краснодарского края, медики нуждались в транспорте для выездов к пациентам, перевозке биоматериалов в лаборатории и доставке лекарства тяжелобольным пациентам.

- Транспортные средства были закуплены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», - рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

16 автомобилей «Нива Трэвел» и 12 «Лада Ларгус» получили медицинские учреждения Тбилисского, Новокубанского, Северского, Тимашевского, Апшеронского, Приморско-Ахтарского, Щербиновского, Каневского, Отрадненского, Тихорецкого, Красноармейского, Выселковского, Кореновского Лабинского и Калининского районов, а также Горячего Ключа, Армавира, Сочи, Новороссийска и Краснодара.

Всего, в 2022 году в медучреждения региона будут переданы 192 автомобиля, а в течение ближайших трех лет для регионального первичного звена здравоохранения закупят более тысячи машин.