Снаряд времен Великой Отечественной войны найден во дворе дома в Краснодаре

Мина пролежала в земле более 70 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Боеприпас нашел во дворе частого дома на Ставропольской житель Краснодара. Об опасной находке мужчина сообщил правоохранителям.

- Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» установили, что это была минометная мина калибра 82-мм времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, - сообщает в пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники ведомства транспортировали снаряд на полигон и уничтожили его.