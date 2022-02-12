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Происшествия12 февраля 2022 14:58

Снаряд времен Великой Отечественной войны найден во дворе дома в Краснодаре

Мину взорвали на специализированном полигоне
Оксана КАДОЧНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мина пролежала в земле более 70 лет.

Мина пролежала в земле более 70 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Боеприпас нашел во дворе частого дома на Ставропольской житель Краснодара. Об опасной находке мужчина сообщил правоохранителям.

- Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» установили, что это была минометная мина калибра 82-мм времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, - сообщает в пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники ведомства транспортировали снаряд на полигон и уничтожили его.