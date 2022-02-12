В Сочи при пожаре погиб неизвестный мужчина

В Сочи выясняют причины смертельного пожара. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи начали доследственную проверку по факту пожара на улице Тельмана в Центральном округе Сочи. Как известно из материалов, в ночь на 12 февраля в хозпостройках произошло возгорание. Огонь заметили соседи, которые вызвали спасателей. После ликвидации пожара огнеборцы приступили к разбору и проливке конструкций.

- Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в постройке было обнаружено тело мужчины, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи провели осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Эксперты должны определить точную причину и очаг возгорания, а также установить личность погибшего.