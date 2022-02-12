Пранкер Subo собрал толпу поклонников в Краснодаре

Блогер приехал в Краснодар.

Пранкер Субхан Мамедов, известный в сети как Subo, приехал в Краснодар на своем роскошном желтом Lamborghini. Блогер-миллионник заранее назначил встречу со своими подписчиками у городского торгового центра. Но опоздал. Пока он ехал, толпа поклонников заполонила территорию у Oz Moll. Возможной причиной задержки Субхана стало то, что он не подготовился к поездке.

- Только я мог на летней резине поехать в Краснодар, - прокомментировал в сторис Subo.

Субхан - топовый пранкер на YouTube. Его розыгрыши не всегда отличались оригинальностью, но привлекали внимание широкой аудитории. Он раздевается в кадре, моет машины и старается блеснуть шикарным образом жизни - одевается в люксовую одежду, отдыхает на лучших курортах и ездит на дорогих автомобилях.