Историческое здание в центре Краснодара приведут в порядок по поручению Вениамина Кондратьева

В Краснодаре планируют реставрацию бывшей гостиницы «Централь». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Состояние бывшей гостиницы «Централь», расположенной в Краснодаре на углу улиц Красной и Гимназической давно волнует общественников. Здание постепенно разрушается, с витиеватых балкончиков осыпается штукатурка. Если в течение еще нескольких лет не предпринять мер, то памятник архитектуры можно потерять. Сохранностью исторического объекта обеспокоился и глава Кубани Вениамин Кондратьев.

- Поручил начальнику управления охраны объектов культурного наследия края Георгию Давыденко вместе с собственником здания проработать вопрос. С наступлением весны фасад необходимо привести в порядок, - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем аккаунте.

Примечательно, что это пожелание было озвучено в годовщину освобождения Краснодара от немецких оккупантов. 12 февраля 1943 года на балконе именно этого здания был водружен флаг, символизирующий освобождение Краснодара от войск неприятеля. Здание было построено во второй половине 19-го века. Сейчас оно находится в частной собственности. Здесь располагаются офисы и магазины.