Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 февраля 2022 года

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА.

Энергетики, как и прежде, ведут планово-предупредительный ремонт. Новая рабочая неделя начнется с проверок оборудования. Потому жителям некоторых районов придется потерпеть неудобства. Правда, горожан успокаивают - отключения электроэнергии временные и коснутся далеко не всех. Публикуем полный список адресов, у кого могут вырубить свет в Сочи 14 февраля 2022 года.

В Хостинском районе из-за ремонтных работ на электрооборудовании без света с 08:00 до 19:00 останутся жители улиц Сухумское шоссе, Дарвина, Искры, а также переулка Тихий. Кроме того, обесточить могут село Хлебороб улицы Центральная, Шаумяна. В зону отключения попадает СНТ «Рассвет-2».

С 08:00 до 20:00 временные перебои со светом ожидаются в Адлерском районе. В зону отключения попадут дома на улицах Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Каспийская, Луначарского, Тюльпанов, Школьная, а также переулки Белореченский и Пастушечий.

С 08:00 до 19:00 отключения ожидаются в Лазаревском районе. В течение нескольких часов из указанного временного промежутка может частично не быть света в поселках Волконка и Каткова щель, Вишневка, а также в Нижней Хобзе и в селе Сергей-поле.

Энергетики приносят извинения за неудобства.