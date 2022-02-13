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Общество13 февраля 2022 4:09

Что произошло за ночь 13 февраля в Краснодарском крае: в Сочи эвакуировали 60 человек из многоэтажки

Что произошло за ночь 13 февраля на Кубани
Евгения СОРОКА
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Что произошло за ночь 13 февраля на Кубани.

Что произошло за ночь 13 февраля на Кубани.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 13 февраля.

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