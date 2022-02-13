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Общество13 февраля 2022 4:38

Погода в Краснодаре 13 февраля 2022: температурные отметки резко рухнут

Погода в Краснодаре 13 февраля 2022 года резко похолодает
Евгения СОРОКА
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Чего ждать от погоды в Краснодаре.

Чего ждать от погоды в Краснодаре.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» узнала про погоду в Краснодаре на воскресенье, 13 февраля 2022 года. В городе вновь резко похолодает после небольшого потепления. При этом будет облачно, но солнце все же обещает иногда выглядывать из-за туч.

- В Краснодаре ожидается переменная облачность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду, днем порывы будут слабее 5-10 метров в секунду,.

Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до минус 2 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +3-5°. При этом ожидаются перепады атмосферного давления, а это может негативно повлиять на метеочувствительных людей.