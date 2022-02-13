Погода в Сочи 13 февраля 2022: дожди стихнут, но отметки не вырастут

Какая будет погода в Сочи 13 февраля 2022 года.

«КП» - Кубань» узнала, какая будет погода в Сочи 13 февраля 2022 года.

Циклон, нависший над курортом, наконец уйдет в сторону. А это значит, что дожди прекратятся. Но все же солнечной погоды не ожидается - будет облачно.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», температурные показатели при этом расти не будут. Днем 13 февраля воздух прогреется лишь до +10 градусов, ночью ожидается +1-2 градуса. Ветер же будет слабый - около 2 метров в секунду.

Холодно будет и на Красной Поляне. По прогнозам, в дневные часы будет +6 градусов и без осадков. Но, к счастью для любителей активных видов отдыха, на высоте по-прежнему морозно. Даже днем температура отрицательная - минус 4-6 градусов, ночью значения упадут до минус 14 градусов. Кроме того, на отметках выше 1000 метров будет идти снег.