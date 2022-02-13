Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 13 февраля увеличилось на 3852

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 13 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые данные о случаях заражения ковидом за сутки озвучили в федеральном оперштабе. В России зарегистрирован всплеск заболеваемости - выявлено 197949 новый случай коронавируса. Госпитализировано 12 653 человек. За минувшие сутки в Краснодарском крае число заболевших тоже выросло. 13 февраля еще 3852 кубанцев подхватили опасную инфекцию.

- За сутки в России полностью выздоровели 101568 человека. За это же время - 706 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперштабе. - В Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 993 пациента, всего в регионе выздоровели 115050 кубанцев.

Напомним, Кубань живет все еще в режиме повышенной готовности. QR-код-система в общественных местах сохраняется до 1 марта. Это значит, что посетить торговые комплексы, спортивные залы и бассейны могут только привитые жители. Кроме того, жители края должны носить маски в помещениях и транспорте.